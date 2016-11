Kleine uitslagen op Europese beurzen

ANP Kleine uitslagen op Europese beurzen

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen schommelden vrijdagochtend tussen winst en verlies. Ondanks enige steun van de koerswinsten die donderdag op Wall Street werden geboekt, zakten de graadmeters in het eerste uur na een positieve start overwegend in het rood.

Door ANP - 18-11-2016, 10:34 (Update 18-11-2016, 10:34)

De Amsterdamse AEX-index stond drie kwartier na de opening 0,3 procent in de min op 450,62 punten. De MidKap zakte 0,4 procent naar 648,14 punten. De DAX in Frankfurt steeg 0,1 procent. Parijs en Londen verloren 0,1 en 0,6 procent.

Ahold Delhaize stond opnieuw onderaan de AEX, ditmaal met een verlies van 1,8 procent. Het supermarktbedrijf leverde donderdag al bijna 4 procent aan beurswaarde in na negatief ontvangen kwartaalcijfers. Vrijdag meldde Deutsche Bank dat het aandeel van zijn kooplijst is gehaald.

Volkswagen

Verder stonden Shell (min 1,2 procent) en SBM Offshore (min 1,4 procent ) in de onderste regionen van de hoofdindex aan het Damrak. De aandelen van de bedrijven uit de oliesector stonden mede onder druk door een nieuwe daling van de olieprijs. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,8 procent naar 44,59 dollar. Brentolie werd 1,5 procent goedkoper bij 45,76 dollar per vat.

Bij de middelgrote fondsen zakte verzekeraar ASR 0,2 procent. Het bedrijf, dat door de overheid in juni naar de beurs werd gebracht, presenteerde nagenoeg stabiele resultaten over de eerste negen maanden van dit jaar.

Banen

Volkswagen werd in Frankfurt 1,6 procent meer waard. Het autoconcern heeft overeenstemming bereikt met vakbonden over een reorganisatie die de komende vijf jaar zo'n 30.000 banen kost. In Zürich leverde cementreus LafargeHolcim ruim 3 procent in nadat het concern het mes had gezet in de verwachtingen voor de komende jaren.

De euro zakte vrijdagochtend naar de laagste waarde ten opzichte van de dollar van dit jaar. Na een dieptepunt van 1,1582 dollar in de ochtendhandel krabbelde de koers wel weer op tot 1,0595 dollar, tegen 1,0660 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.