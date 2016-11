PostNL wijst Bpost opnieuw de deur

DEN HAAG - PostNL ziet geen reden om opnieuw met Bpost te gaan praten over het overnamebod dat het Belgische bedrijf op tafel wil leggen. Dat meldde PostNL vrijdag.

Door ANP - 18-11-2016, 12:09 (Update 18-11-2016, 12:27)

Bpost nodigde PostNL donderdag per brief nogmaals uit voor onderhandelingen. Daar ziet het Nederlandse bedrijf echter geen heil in, omdat Bpost niets heeft veranderd aan zijn ongevraagde bod, dat onlangs al werd afgewezen. Volgens PostNL is het bod van de Belgen onder meer te laag en krijgt de Belgische overheid een te groot belang in het nieuw te vormen fusiebedrijf.

PostNL wees in dat verband ook op de bezwaren in de Nederlandse politiek tegen een overname door de Belgen. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft zijn Belgische collega Alexander De Croo deze week verteld dat hij niets ziet in de overnameplannen. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg de regering bovendien donderdag om via een aanpassing van de postwet meer obstakels op te werpen voor een ongewenste overname van het postbedrijf.

Het bestuur en de raad van commissarissen van PostNL gaven nogmaals aan vertrouwen te hebben in een zelfstandige toekomst van hun bedrijf. De beloftes die Bpost doet op het gebied van bijvoorbeeld pensioenen en nieuwe banen vinden ze niet hard genoeg. Verder zou de nu door Bpost voorgestelde deal te veel onzekerheden bevatten, waaraan PostNL zijn aandeelhouders andere belanghebbenden niet wil blootstellen.