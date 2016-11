Wiebes stelt zzp-wet uit tot zeker 2018

DEN HAAG - Zzp'ers en hun opdrachtgevers hoeven voorlopig niet te vrezen voor problemen met de Belastingdienst. De fiscus gaat de omstreden wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) volgend jaar niet handhaven. De wet wordt uitgesteld tot ten minste 2018, liet staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes vrijdag weten.

De wet DBA was bedoeld om beter onderscheid te maken tussen zelfstandigen zonder personeel en mensen in loondienst. Wie zich uitgeeft voor zelfstandige, maar feitelijk in dienst is van een werkgever, zou kunnen worden beboet. Er dreigden echter problemen omdat de wettelijke definitie van loondienst, die uit 1907 stamt, niet meer op de huidige praktijk aansluit. Het aanpassen van die definitie kost tijd en komt op het bordje van het volgende kabinet, zei Wiebes.

In de tussentijd rekent de Belastingdienst zzp'ers en hun opdrachtgevers niet af op hun onderlinge verhouding, belooft Wiebes. Hij maakt een uitzondering voor de ,,echte valsspelers'', met praktijken die aan fraude grenzen.

Ruimhartig

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken schiet Wiebes ook te hulp, liet de staatssecretaris weten. Hij is bereid sectoren die willen worden vrijgesteld van bepalingen uit zijn Wet werk en zekerheid, waarmee de wet DBA nauw samenhangt, ruimhartig tegemoet te komen.

De werkgevers vroegen Wiebes vrijdagochtend al de wet in de ijskast te zetten. Door de onduidelijkheid over de nieuwe regels deinsden opdrachtgevers terug voor het inhuren van zzp'ers, klaagden zij. Zzp'ers liepen daardoor opdrachten mis.

Blij

De VVD, de partij van Wiebes, is blij dat hij de wet DBA op de lange baan schuift. De partij vroeg de staatssecretaris al eerder geen boetes uit te delen zolang er onduidelijkheid heerst. Wiebes' vrijdag aangekondigde maatregelen ,,geven opdrachtgevers en zzp'ers in afwachting van een aanpassing van het arbeidsrecht weer lucht'', aldus Tweede Kamerlid Erik Ziengs.

De ChristenUnie wil helemaal van de wet af. Zo alleen schept het kabinet duidelijkheid, stelt fractiewoordvoerster Carola Schouten. Zij heeft voorlopig liever de oude VAR-verklaring terug.