ANP BlackRock iets groter in Philips en ASML

AMSTERDAM - BlackRock heeft zijn belangen in Philips en ASML iets vergroot. Dat bleek uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Door ANP - 19-11-2016, 10:08 (Update 19-11-2016, 10:08)

BlackRock heeft nu een kapitaalbelang van 5,12 procent en een stemrecht van 6,24 procent in Philips. Dat was eerder nog 4,99 procent voor het kapitaalbelang en 6,11 procent voor het stemrecht, zo valt op te maken uit de registers van de toezichthouder.

Het kapitaalbelang van BlackRock in ASML is nu 5,00 procent, bij een stemrecht van 6,15 procent. Dat was eerder nog 4,96 procent voor het kapitaalbelang en 6,04 procent voor het stemrecht, aldus de archieven van de AFM.