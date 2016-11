Norges Bank wat groter in AMG

AMSTERDAM - Norges Bank heeft zijn belang in Advanced Metallurgical Group (AMG) wat vergroot. Dat bleek uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Door ANP - 19-11-2016, 10:22 (Update 19-11-2016, 10:22)

Norges Bank heeft momenteel een kapitaalbelang en stemrecht van 5,27 procent. Dat was bij een eerdere melding nog 4,93 voor zowel het kapitaalbelang als het stemrecht, zo valt op te maken uit de registers van de toezichthouder.

Verder heeft RWC European Focus Master een kapitaalbelang en stemrecht van 10,65 procent in AMG. Eerder werd al bekend dat RWC via een zogeheten versnelde bookbuildingprocedure een belang van zo'n 10 procent in AMG had verkocht.