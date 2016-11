Cargill en bonden akkoord over nieuwe cao

ANP Cargill en bonden akkoord over nieuwe cao

AMSTERDAM - De vakbonden en de directie van het Amerikaanse landbouw- en voederbedrijf Cargill hebben zondag een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Dat hebben de bonden FNV en CNV en het bedrijf bekendgemaakt. Met het akkoord komt een einde aan een staking bij de vijf vestigingen van Cargill die donderdag uitbrak.

Door ANP - 20-11-2016, 20:35 (Update 20-11-2016, 20:35)

Het bedrijf heeft ingestemd met een jaarlijkse loonsverhoging van 2,25 procent. De looptijd van de cao is achttien maanden. Verder blijft een bestaande ouderenregeling behouden.

Er werd sinds donderdag gestaakt in de vestigingen Sas van Gent, Rotterdam, Bergen op Zoom en de twee fabrieken in Amsterdam. Bij de Nederlandse tak werken in totaal zeshonderd mensen.

De vakbonden reageerden tevreden over het behaalde resultaat. ,, Als je kijkt naar wat medewerkers hiermee hebben binnengesleept, is het echt een goede deal; ruim boven wat tot nu toe gebruikelijk is in cao-land", zei CNV-onderhandelaar Michiel Wallaard.