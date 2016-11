'Sociale regelingen bij lange na niet benut'

AMSTERDAM - Vier op de tien Nederlandse organisaties hebben geen benul van de sociale regelingen en subsidies waarop zij een beroep kunnen doen voor hun werknemers. Daardoor blijven overheidssubsidies zoals ouderkorting, premiekorting in verband met arbeidsgehandicapten of scholingssubsidies voor werknemers vaak onbenut.

Door ANP - 21-11-2016, 5:39 (Update 21-11-2016, 5:39)

Dat concludeert consultancybedrijf Willis Tower Watson na onderzoek onder 700 organisaties met minstens 250 werknemers. Het bedrijf schat dat het gaat om ongeveer 100 euro per werknemer dat op de plank blijft liggen.

Organisaties die zich willen verdiepen in de beschikbare regelingen en mogelijkheden, lopen volgens het onderzoek vaak vast omdat ze geen idee hebben waar zij de informatie kunnen vinden. Verder vindt bijna de helft van de bedrijven dat de overheid actiever over regelingen moet informeren.

Het onderzoek toont ook aan dat werkgevers niet weten hoe hun 'werknemerspopulatie' eruitziet. Zo weet ruim een kwart niet of hun bedrijf voldoet aan het quotum arbeidsbeperkten van de Participiatiewet. Daarnaast weet nog eens een kwart niet wat deze wet is of wat het daaraan gerelateerde quotum inhoudt.

Van de organisaties die wel gebruik maken van sociale verzekeringen, controleert bijna de helft pas achteraf of er regelingen zijn gemist. Ook daardoor blijven veel subsidies onbenut.