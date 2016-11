Nikkei in de plus

ANP Nikkei in de plus

TOKIO - De Japanse beurs is maandag hoger gesloten. Het optimisme over een aanstaand akkoord over de beperking van de olieproductie door landen van oliekartel OPEC gaf de toonaangevende Nikkei een stevige zet in de goede richting. Vooral grondstofbedrijven zaten door de stijging van de olieprijzen in de lift.

Door ANP - 21-11-2016, 7:35 (Update 21-11-2016, 8:22)

De Nikkei sloot uiteindelijk 0,8 procent hoger op 18.106,02 punten. Inpex, Japans grootste olie- en gaswinningsbedrijf, won ruim 3 procent aan beurswaarde. Japan Petroleum Exploration steeg 3 procent. Volgens de Iraanse minister van Olie is een overeenkomst op de OPEC-top in Wenen later deze maand ,,zeer waarschijnlijk''. Afgelopen week zeiden bewindslieden uit Saudi-Arabië en Algerije eveneens dat ze verwachten dat het de OPEC-leden gaat lukken om eind november een definitief akkoord te bereiken. Overaanbod op de oliemarkt zette de prijzen de afgelopen jaren flink onder druk.

Ook een daling van de yen ten opzichte van de dollar had een positief effect op de aandelen in de Japanse hoofdstad. De zwakkere Japanse munt zette exporterende bedrijven zoals Sony en Toyota duidelijk in de plus.

Elders in Azië gingen de indices juist vooral omlaag. De Kospi in Seoul zakte 0,3 procent en in Sydney eindigde de All Ordinaries 0,2 procent lager. De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 0,1 procent in de plus.