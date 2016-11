Huizenprijzen verder in de lift

ANP Huizenprijzen verder in de lift

DEN HAAG - De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in oktober met 5,6 procent gestegen in vergelijking met vorig jaar. Dat meldden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster maandag.

Door ANP - 21-11-2016, 8:28 (Update 21-11-2016, 8:28)

De prijsstijging is wel wat minder sterk dan in september en augustus. In augustus werd met 6 procent nog de grootste prijsstijging in veertien jaar genoteerd.

Sinds juni 2013 stijgen de huizenprijzen weer. De prijs ligt sinds dat dieptepunt gemiddeld 12,7 procent hoger. Ten opzichte van de piek in augustus 2008 ligt het prijsniveau nog echter 11,5 procent lager. Het gemiddelde prijsniveau van de bestaande koopwoningen was in oktober ongeveer even hoog als in juli 2005.