ANP Beursweek begint positief

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam is maandag hoger aan de nieuwe handelsweek begonnen. Ook de andere graadmeters in Europa toonden plussen. Een stijging van de olieprijs steunde het sentiment. Het kwartaalcijferseizoen van bedrijven is inmiddels weer grotendeels afgelopen.

Door ANP - 21-11-2016, 9:11 (Update 21-11-2016, 9:11)

De AEX-index in Amsterdam stond kort na de openingsbel 0,5 procent hoger op 452,88 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 650,21 punten. De indices in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,6 procent.

Bij de hoofdfondsen ging Randstad aan kop met een plus van 1,6 procent, na een adviesverhoging door HSBC. OCI won bij de middelgrote fondsen 4,5 procent en was daarmee lijstaanvoerder. De kunstmest- en chemicaliënproducent verwacht de komende twee jaar 100 miljoen dollar aan kosten te kunnen besparen.