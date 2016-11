ING stopt met Twyp in Nederland

ANP ING stopt met Twyp in Nederland

AMSTERDAM - Betaalapp Twyp van ING is in Nederland geen lang leven beschoren. Per 15 december stopt de bank met de mobiele app waarmee gebruikers geld naar elkaar kunnen overmaken via hun contactenlijst.

Door ANP - 21-11-2016, 9:41 (Update 21-11-2016, 9:41)

Twyp werd in januari dit jaar in Nederland gelanceerd, een paar maanden na de start in Spanje. Volgens ING is het duidelijk dat een aparte betaalapp, die niet gekoppeld is aan de betaalrekening, in Nederland ,,onvoldoende toegevoegde waarde" biedt. In Spanje, waar de markt voor mobiel bankieren volgens ING anders is dan in Nederland, is Twyp met ruim 300.000 gebruikers wel succesvol en blijft de app in de lucht.

Volgens de bank hoort het experimenteren met apps zoals Twyp bij het verbeteren van de dienstverlening.