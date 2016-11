Ook Facebook breidt uit in Londen

ANP Ook Facebook breidt uit in Londen

LONDEN - Grote internationale technologiebedrijven lijken zich vooralsnog weinig aan te trekken van de brexit. In navolging van Apple en Google ontvouwde maandag ook Facebook plannen voor uitbreiding in Londen.

Door ANP - 21-11-2016, 11:16 (Update 21-11-2016, 11:16)

De verwachting was dat multinationals mogelijk zouden uitwijken naar andere landen als gevolg van de Britse keuze om de Europese Unie te verlaten. Dat zou er onder meer voor kunnen zorgen dat bedrijven minder makkelijk werknemers vanuit de EU kunnen aantrekken.

Facebook maakte bekend in 2017 naar een nieuw kantoor in Londen te verhuizen en daarbij het aantal medewerkers van 1000 naar 1500 te laten groeien. Dat zouden vooral technische functies zijn. Volgens Facebook ,,blijft Londen een van de beste locaties voor een techbedrijf".

Vorige week bevestigde Google zijn plannen om een nieuw kantoor in Londen voor 7000 werknemers te betrekken, 3000 meer dan er nu voor het bedrijf werken in het Verenigd Koninkrijk. Apple liet in september al weten een kantoor van ruim 46.000 vierkante meter aan de Thames in Londen te gaan huren.