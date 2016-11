DNB ziet loonruimte op nationale markt

AMSTERDAM - Hogere lonen zijn vooral mogelijk in bedrijfstakken die zich op de Nederlandse markt richten. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een maandag gepubliceerd onderzoek.

Door ANP - 21-11-2016, 11:42 (Update 21-11-2016, 11:42)

DNB-president Klaas Knot riep bedrijven eerder dit jaar al op de economie te stimuleren door loonstijgingen niet te beperken tot de huidige, zeer lage inflatie. Dat versterkt de koopkracht van werknemers, die daardoor meer kunnen uitgeven. Ruimte voor die loonstijgingen ziet de centrale bank nu vooral in op het binnenland georiënteerde bedrijfstakken, zoals de handel, horeca, vervoer, verhuur en overige zakelijke diensten.

Hogere arbeidskosten in die bedrijfstakken zijn minder schadelijk voor de concurrentiepositie van Nederland dan een stijging van de arbeidskosten in bedrijfstakken die meer te maken hebben met buitenlandse concurrentie. DNB wijst er wel op dat de mogelijkheden voor hogere lonen tussen bedrijven in dezelfde bedrijfstak sterk kunnen verschillen.