Deutsche Bank treft miljardenschikking in VS

FRANKFURT - Deutsche Bank heeft volgens eigen zeggen een schikking getroffen met de Amerikaanse autoriteiten over de misstanden bij de verkoop van hypotheken. Het financiële concern liet in de nacht van donderdag op vrijdag weten dat er een akkoord is met het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Door ANP - 23-12-2016, 4:29 (Update 23-12-2016, 4:29)

Deutsche Bank betaalt een boete van 3,1 miljard dollar (2,96 miljard euro). Daarnaast stelt de bank een bedrag van 4,1 miljard dollar (3,92 miljard euro) ter beschikking voor verlichting van de hypotheken bij de Amerikaanse klanten.

Amerikaanse autoriteiten stelden eerder dit jaar een boete van 14 miljard dollar voor om verdere vervolging af te kopen. Deutsche Bank wees die schikking af. De bank had voorzieningen ter waarde van ruim 6 miljard dollar getroffen in verband met de dreigende boete.