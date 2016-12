Gesprekken schuldverlichting Grieken verder

DEN HAAG - De gesprekken over een beloofde verlichting van de Griekse schuldenlast worden voortgezet, nu de Griekse regering in een brief heeft aangegeven zich te houden aan eerder gemaakte afspraken. Dat heeft eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem zaterdag laten weten.

Door ANP - 24-12-2016, 15:18 (Update 24-12-2016, 15:18)

De eurolanden hadden de verlichting van de schuldenlast van de Grieken in de koelkast gezet omdat de Griekse premier Alexis Tsipras 617 miljoen euro wilde geven aan een miljoen gepensioneerden met een laag inkomen. De eenmalige uitkeringen komen in de plaats van een kerstbonus die Athene op last van zijn schuldeisers moest schrappen.

Volgens Dijsselbloem meenden ,,sommige lidstaten" dat de actie van de Griekse regering mogelijk niet zou sporen met afspraken die zijn gemaakt in het steunprogramma voor Griekenland. Voor schuldverlichting is unanimiteit vereist.

De eurogroep besloot op 5 december Griekenland lucht te geven door een aantal aanpassingen in het schuldenpakket, zoals het verlengen van looptijden van leningen en het vastzetten van rentepercentages.