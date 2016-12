Managers American Airlines in uniform

FORT WORTH/LOS ANGELES - Een aantal vooraanstaande managers van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines is in uniform van het vliegend personeel naar kantoor gegaan om te beklemtonen dat er niks mis is met de kledij. Dit meldde The Los Angeles Times zaterdag. Bij de onderneming is een fikse ruzie over de kwaliteit van de nieuwe uniformen.

Door ANP - 24-12-2016, 19:49 (Update 24-12-2016, 19:49)

Sinds die in september zijn geïntroduceerd, hebben personeelsleden al 2200 klachten over hun uniform ingediend. Het nieuwe pak zou onder meer verantwoordelijk zijn voor jeukende huiduitslag, piepende ademhaling, hoestaanvallen en hoofdpijnen.

Een woordvoerster van de vakbond voor stewards en stewardessen van een reeks luchtvaartmaatschappijen in de VS zei tegen de krant dat het schandalig is dat het management de uniformen aantrekt, in plaats van zich het lot van het eigen personeel aan te trekken.