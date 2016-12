Nikkei doet stapje terug

TOKIO - De aandelenbeurs in Tokio is maandag in een rustige sessie licht lager gesloten. De duurdere yen zette vooral koersen van exporterende bedrijven onder druk. Verder was er weinig nieuws voorhanden om de handel richting te geven.

Door ANP - 26-12-2016, 8:23 (Update 26-12-2016, 8:23)

De Nikkei-index eindigde 0,2 procent in de min op 19.396,64 punten. Automakers als Toyota, Honda en Mazda behoorden met minnen van 1,4 tot 2,1 procent tot de sterkste dalers in Tokio.

Verder viel het verlies bij Japan Display (min 8 procent) op. Beleggers blijven bezorgd over de ontwikkelingen bij de divisie van het bedrijf die de zogeheten oled-schermen maakt. Deze nieuwe schermen zijn onder meer dunner, helderder van kleur en energiezuiniger en worden op termijn gezien als de mogelijke vervangers van de lcd-schermen.

De Kospi in Seoul ging maandag 0,1 procent omhoog. De beurzen in Hongkong en Australië waren dicht voor de kerst.