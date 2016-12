Beurzen blijven dicht voor kerst

ANP Beurzen blijven dicht voor kerst

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam houdt maandag de deuren dicht in verband met kerst. In de rest van Europa en op Wall Street zijn de aandelenmarkten gesloten. De rest van de week wordt op normale tijden gehandeld, behalve in Londen. Daar is de beurs ook dinsdag gesloten en wordt de handel vrijdag al kort na het middaguur gestaakt.

Door ANP - 26-12-2016, 8:41 (Update 26-12-2016, 8:41)

Beleggers moeten het de laatste handelsweek van het jaar doen met een nagenoeg lege agenda, op enkele publicaties over de Amerikaanse huizenmarkt en het consumentenvertrouwen in de VS na. In Nederland meldt het CBS vrijdag de meest recente stand van het vertrouwen onder producenten.

De AEX-index in Amsterdam ging vrijdag na een rustige handelsdag licht hoger de kerstperiode in. De AEX-index eindigde 0,1 procent in de plus op 482,86 punten. Parijs steeg 0,1 procent, maar Frankfurt daalde 0,1 procent. De graadmeter in Londen, die vrijdag een halve sessie afwerkte, sloot nagenoeg vlak. Op Wall Street werden vrijdag bescheiden winsten geboekt.