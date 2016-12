Nikkei sluit nagenoeg vlak

TOKIO - De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag nagenoeg gelijk aan de slotstand van maandag de handel uitgegaan. Beleggers in Japan verwerkten onder meer cijfers over de inflatie.

Door ANP - 27-12-2016, 7:39 (Update 27-12-2016, 7:39)

De Nikkei-index eindigde de sessie vlak op 19.403,06 punten. Toshiba was een opvallende daler met een koersverlies van 12 procent. Het technologieconcern maakte bekend een miljardenafschrijving te moeten doen op zijn nucleaire divisie.

De prijzen die Japanse consumenten gemiddeld betalen voor hun goederen en diensten zijn in november met 0,5 procent gestegen. Analisten voorzien voor volgend jaar een oplopende inflatie, geholpen door de zwakkere yen en hogere olieprijzen.

Elders in de regio bleven de beurzen in Hongkong en Sydney dinsdag gesloten. De Kospi in Seoul won 0,3 procent.