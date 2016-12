Duitse automakers met HERE naar China

EINDHOVEN - De Duitse automakers Audi, BMW en Daimler zetten met hun navigatiedienstverlener HERE voet aan de grond in China. De partijen maakten dinsdag bekend een belang van in totaal 10 procent van de voormalig Nokia-dochter over te doen aan een drietal Aziatische investeerders, te weten de branchegenoot NavInfo, techbedrijf Tencent en staatsinvesteringsfonds Singapore GIC.

Financiële details over de nieuwe samenwerking werden niet bekendgemaakt. De samenwerking met NavInfo moet ertoe leiden dat HERE in China wordt uitgerold.

De Duitse automakers betaalden in augustus 2015 circa 2,6 miljard euro aan Nokia voor HERE, een belangrijke concurrent van TomTom op het gebied van digitale kaarten en navigatiesoftware. Met HERE kregen de bouwers van luxe auto's toegang tot de kaarten die nodig zijn om in de toekomst steeds slimmere auto's te kunnen bouwen, die deels zelfstandig kunnen rijden.

De samenwerking tussen de Duitse automakers is enigszins ongewoon omdat ze elkaars grootste concurrenten zijn. Ze benadrukten dinsdag andermaal dat HERE als een ,,open platform" opereert. Daarbij zoekt het drietal mogelijk meer partners om mee in zee te kunnen gaan.