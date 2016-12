ACM: ProRail vroeg te veel van vervoerders

DEN HAAG - ProRail heeft spoorvervoerders de afgelopen twee jaar te hoge tarieven gerekend voor het gebruik van het spoor. Daarom moet de spoorbeheerder over 2015 en 2016 4 miljoen euro per jaar terugbetalen, heeft toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald.

Door ANP - 27-12-2016, 10:57 (Update 27-12-2016, 10:57)

De ACM tikte ProRail eerder al op de vingers over de variabele kosten die de spoorbeheerder in rekening brengt aan vervoerders. Zij zagen de tarieven voor de gebruiksvergoeding in 2015 en 2016 met bijna een vijfde (circa 50 miljoen euro) stijgen. Arriva, Connexion, Syntus en Veolia dienden daarover een klacht in bij de ACM.

Die bepaalde eerder dat ProRail de berekening van de tarieven moest aanpassen en beter moest onderbouwen. Uit die onderbouwing bleek volgens ACM dat ProRail één factor ten onrechte meerekende bij de vaststelling van de gebruiksvergoeding.