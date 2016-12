Minieme winsten op Europese beurzen

AMSTERDAM - De Europese beurzen stonden dinsdag halverwege de middag licht hoger. Met de kerst net achter de rug en nog maar enkele dagen voor het oud en nieuw was er voor handelaren amper nieuws om aandelen in beweging te zetten.

27-12-2016, 15:49

De AEX-index noteerde omstreeks 15.40 uur een plusje van 0,1 procent, bij 483,41 punten. De MidKap stond 0,4 procent hoger op 686,79 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt koersten 0,1 en 0,2 procent boven de slotstanden van vrijdag. De beurs in Londen bleef nog een dagje dicht.

Biotechnologiebedrijf Galapagos voerde de AEX aan met een winst van 2 procent. Staalconcern ArcelorMittal, veruit het best presterende hoofdfonds in 2016, sloot de rij met een min van 0,5 procent.

TomTom

In de MidKap had navigatiedienstverlener TomTom (plus 2 procent) een goede dag. De Duitse automakers Audi, BMW en Daimler maakten bekend met met TomTom-concurrent HERE voet aan de grond in China te zetten. Daarvoor verkochten ze een belang van in totaal 10 procent van de voormalig Nokia-dochter aan een drietal Aziatische investeerders.

Bij de kleinere fondsen won Source Group ruim 14 procent. De arbeidsbemiddelaar verwacht een stevige groei van de omzet en de winst door de fusie met branchegenoot HeadFirst. Dinsdag werd bekend dat de fusie definitief rond is.

Monte dei Paschi di Siena

De perikelen rond de geplaagde Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena (MPS), dat acuut meer geld nodig heeft om overeind te blijven, werkte ook enigszins door op andere financiële instellingen. Zo verloren UniCredit en Intesa Sanpaolo in Milaan circa 0,5 procent. In Amsterdam leverde ING 0,4 procent in. Deutsche Bank speelde bijna 2 procent kwijt in Frankfurt.

In Parijs zakte BNP Paribas bijna 1 procent. Volgens Belgische media overweegt de Belgische overheid haar belang van ruim 10 procent in de Franse bank te verkopen.

De euro was met 1,0450 dollar nagenoeg evenveel waard als bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 53,63 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder bij 55,70 dollar per vat.