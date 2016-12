'Japanners kopen Brits sportmerk Dunlop'

ANP 'Japanners kopen Brits sportmerk Dunlop'

LONDEN - Het Britse sportmerk Dunlop gaat over in Japanse handen. Miljardair Mike Ashley verkoopt het merk voor onder meer tennis- en golfspullen aan Sumitomo Rubber Industries, de eigenaar van de Dunlop-banden, meldde The Guardian dinsdag. Volgens de Britse krant is er zo'n 130 miljoen euro met de deal gemoeid.

Door ANP - 27-12-2016, 20:40 (Update 27-12-2016, 20:42)

Het 107-jaar oude sportmerk is onder meer bekend van zijn tennisschoenen met karakteristieke groene vlakken. Dunlop was de afgelopen jaren onderdeel van Sports Direct, het retailbedrijf van Ashley. Met die onderneming gaat het de laatste tijd echter wat minder, waardoor het bedrijf zich wat meer op zijn kernactiviteiten wil richten.

Sumitomo dat vroeger Dunlop Rubber Company heette, krijgt nu alle rechten voor gebruik van het sportmerk buiten het Verenigd Koninkrijk. De Japanners voerden het merk Dunlop al bij hun bandentak en bezaten ook al de rechten van het sportmerk in een aantal andere markten, waaronder Japan.

Ashley is tevens de eigenaar van voetbalclub Newcastle United. Sports Direct kwam vorig jaar nog in het nieuws nadat een onderzoek van The Guardian had aangetoond dat personeel onder het minimumloon werd betaald. Later liet een parlementaire onderzoekscommissie in Londen zich hard uit over de slechte arbeidsomstandigheden bij het bedrijf. Sports Direct moest achteraf flink de buidel tasten om onderbetaalde werknemers te vergoeden.