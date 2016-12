'Terminalbedrijven gaan samenwerken'

ANP 'Terminalbedrijven gaan samenwerken'

AMSTERDAM - Vijf mondiale terminalbedrijven en Havenbedrijf Rotterdam hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarmee willen ze beter kunnen inspelen op de schaalvergroting onder hun belangrijkste klanten, de rederijen. Dat meldt Het Financieele Dagblad woensdag op basis van documenten die zijn voorgelegd aan Amerikaanse toezichthouders.

Door ANP - 28-12-2016, 8:14 (Update 28-12-2016, 8:14)

De overeenkomst richt zich in eerste instantie op Amerikaanse terminals. Volgens de krant is de kans echter groot dat bij goedkeuring ook in Europa en Azië werk zal worden gemaakt van nauwere samenwerking. De zogeheten Global Ports Group moet een weerspiegeling worden van de samenwerking die al jaren bestaat tussen rederijen in allianties.

,,Dit is duidelijk een reactie van de walkant op wat er aan de zeekant gebeurt'', zei een anonieme terminaldeskundige tegen het FD. ,,De ruimte om te investeren is kleiner geworden bij de terminalbedrijven. Samenwerking wordt daardoor belangrijker om een goede marktpositie te creëren richting de rederijen'', aldus een andere ingewijde.

De groep containerterminalbedrijven bestaat uit APM Terminals, DP World, Hutchison Port Holdings, PSA International en Shanghai International Port. De eerste drie hebben terminals in de Rotterdamse haven, onder de namen APMT, RWG en ECT. De bedrijven wilden geen commentaar geven op het bericht.