Delta schrapt order voor Dreamliners

ANP Delta schrapt order voor Dreamliners

ATLANTA - Delta Air Lines heeft een bestelling van achttien 787 Dreamliners bij vliegtuigbouwer Boeing geschrapt. Delta liet weten andere bestellingen voor in totaal 120 toestellen, van het type 737-900ER, wel door te zetten.

Door ANP - 28-12-2016, 12:57 (Update 28-12-2016, 12:57)

De order voor de vliegtuigen van 4 miljard dollar per stuk was een erfenis van Northwest Airlines, waarmee Delta in 2008 fuseerde. De annulering komt niet helemaal onverwacht. Amerikaanse maatschappijen hebben onlangs meer bestellingen geschrapt, van vooral toestellen met dubbele gangpaden, zoals de Dreamliner.

Boeing laat weten begrip te hebben voor de aangepaste wensen van Delta sinds het Northwest overnam. De vraag naar Dreamliners blijft volgens de fabrikant sterk, met een huidig orderboek van 1200 van zulke toestellen.