ANP Nauwelijks reuring op Damrak

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam bleef woensdagmiddag nagenoeg gelijk aan de slotstand van dinsdag. Ook elders in Europa kwamen graadmeters nauwelijks in beweging. Olie- en staalbedrijven zorgden op de beursvloeren nog voor enige reuring, maar het gebrek aan richtinggevend nieuws was duidelijk merkbaar.

Door ANP - 28-12-2016, 16:23 (Update 28-12-2016, 16:23)

De AEX stond kort na de openingsbel op Wall Street onveranderd op 483,67 punten. De MidKap steeg 0,1 procent naar 687,15 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs weken eveneens nauwelijks af van de slotstand van dinsdag. In Londen, waar woensdag voor het eerst sinds het lange kerstweekeinde wordt gehandeld, steeg de FTSE 0,5 procent.

De AEX werd met een plus van 2,5 procent aangevoerd door ArcelorMittal. De staalfabrikant is de absolute uitblinker onder de 25 hoofdfondsen in 2016, met een jaarwinst van 140 procent. Verder waren oliegerelateerde bedrijven in trek woensdag. Shell, Vopak en SBM Offshore wonnen 0,6 tot 0,8 procent. Shell en SBM werden dit jaar 24 en 30 procent meer waard en horen daarmee bij de top 5 van beste AEX-fondsen van 2016.

Toeleverancier aan de chipindustrie Besi stond met een winst van 2 procent in de bovenste regionen van de MidKap. Dat bedrijf werd dit jaar al 75 procent meer waard en is daarmee het best renderende fonds uit de lijst met middelgrote bedrijven. Ingenieursbedrijf Arcadis en luchtvaartcombinatie Air France-KLM horen bij de grootste verliezers van de MidKap in 2016 en sloten woensdag de rij met minnen van ruim 1 procent.

Beursuitbater Euronext leverde bij de kleinere fondsen 0,4 procent in. Volgens zakenkrant Financial Times is het bedrijf dicht bij de overname van afhandelingsbedrijf LCH.Clearnet. Euronext zei vorige week al dat er gesprekken worden gevoerd met eigenaar London Stock Exchange, die LCH wil verkopen met het oog op zijn beoogde fusie met Deutsche Börse.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 54,15 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder bij 56,45 dollar per vat. De euro werd voor 1,0395 dollar verhandeld, tegen 1,0460 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.