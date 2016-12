'Takata dicht bij schikking in VS om airbags'

NEW YORK - De geplaagde airbagmaker Takata is dicht bij een schikking met autoriteiten in de Verenigde Staten vanwege het schandaal rondom defecte airbags. Volgens The Wall Street Journal zal begin volgend jaar overeenstemming worden bereikt over het boetebedrag, dat naar verluidt circa 1 miljard dollar zal bedragen.

Door ANP - 28-12-2016, 20:27 (Update 28-12-2016, 20:27)

Volgens de Amerikaanse krant wordt momenteel onderhandeld over of Takata al dan niet een schuldbekentenis zal doen. Het Japanse bedrijf is in moeilijkheden geraakt door een defect in het opblaasmechanisme van zijn airbags, die daardoor kunnen ontploffen. In sommige gevallen zijn daarbij bestuurders dodelijk getroffen door stukjes metaal die met hoge snelheid door de auto werden geslingerd.

Takata wordt in de VS verdacht van misleidende verklaring met betrekking tot het airbag-debacle. Ook zouden de Japanners informatie hebben achtergehouden.