ANP AEX doet stapje terug

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam stond donderdag halverwege de sessie op verlies. Ook elders in Europa deden beursgraadmeters een stapje terug. Beleggers moeten het andermaal doen met een lege agenda en een gebrek aan richtinggevend nieuws. De handel is verder dun omdat veel partijen de boeken voor dit jaar al hebben gesloten.

Door ANP - 29-12-2016, 11:47 (Update 29-12-2016, 11:47)

De AEX-index stond omstreeks 11.30 uur 0,3 procent lager op 482,74 punten. De MidKap stond nagenoeg onveranderd op 687,11 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt leverden 0,1 en 0,3 procent in. De graadmeter in Londen, die woensdag nog de hoogste slotstand ooit bereikte, noteerde vlak.

Staalconcern ArcelorMittal was de sterkste daler onder de hoofdfondsen in Amsterdam met een verlies van 1,6 procent. Ook andere grondstofgerelateerde bedrijven als Shell en SBM Offshore stonden bij de dalers met minnen tot 0,4 procent. Verder gingen de financiële bedrijven ABN AMRO, NN Group, Aegon en ING 0,6 tot 1,3 procent onderuit.

Deutsche Bank

Ook elders in Europa leverden financiële fondsen in. Zo verloor Deutsche Bank in Frankfurt 1,3 procent, terwijl BNP Paribas en Crédit Agricole in Parijs circa 1 procent inleverden. Barclays (min 1,5 procent) was in Londen een opvallende daler.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,1 procent. Verder vielen onder de hoofdfondsen in Amsterdam de bescheiden winsten van KPN (plus 0,9 procent) en Heineken (plus 0,4 procent) op.

Olie

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM verloor in de MidKap 0,1 procent. Bij de Franse tak Air France wil het concern in de komende vijf jaar de productiviteit flink verhogen. Vakbonden en Air France steggelen volgens Franse media echter over de slag die daarbij moet worden gemaakt. Air France-KLM maakte ook bekend ongeveer de helft van de aandelen in cateringbedrijf Servair voor 237,5 miljoen euro te hebben verkocht aan Gategroup.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent tot 53,98 dollar. Brentolie was met 56,50 dollar per vat 0,5 procent duurder dan een dag eerder. De euro werd voor 1,0475 dollar verhandeld, tegen 1,0395 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag.