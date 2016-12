'Redding MPS kost Italië 6,6 miljard euro'

ANP 'Redding MPS kost Italië 6,6 miljard euro'

ROME - De Italiaanse overheid moet 6,6 miljard euro uittrekken om de noodlijdende Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena overeind te houden. Dat stelde de Italiaanse centrale bank vrijdag in een eerste schatting van de omvang van de benodigde staatssteun.

Door ANP - 30-12-2016, 14:37 (Update 30-12-2016, 14:37)

Circa 4,6 miljard euro is nodig om de bank weer aan kapitaaleisen te laten voldoen. De rest is bestemd voor de compensatie van kleine spaarders die hun geld hebben gestoken in obligaties van de bank. De redding van 's werelds oudste bank kost institutionele investeerders verder naar schatting zo'n 2,2 miljard euro. Daarmee komt de rekening uit op de eerder door de Europese Centrale Bank (ECB) gemelde 8,8 miljard euro.