Veel economische cijfers in eerste week 2017

AMSTERDAM - Beleggers krijgen in de eerste week van het nieuwe jaar meteen een keur aan economische cijfers te verwerken, met het maandelijkse rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt als belangrijkste agendapunt. Daarmee is er na de rustige dagen tussen kerst en oud en nieuw weer voldoende financieel nieuws voorhanden om de handel richting te geven.

Door ANP - 1-1-2017, 16:28 (Update 1-1-2017, 16:28)

De beursweek is op veel plaatsen in de wereld wel iets korter dan normaal. In New York, waar de toonaangevende Dow-Jonesindex al weken in de buurt van de historische mijlpaal van 20.000 punten beweegt, wordt de handel pas op dinsdag hervat. Ook in Londen en in de meeste steden in Azië blijven de beurzen op 2 januari dicht. In Amsterdam, Frankfurt en Parijs wordt maandag wel gehandeld.

Het Amerikaanse banenrapport van vrijdag is vooral interessant omdat de Federal Reserve bij het bepalen van zijn monetaire beleid altijd sterk let op de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de VS. De Amerikaanse koepel van centrale banken schroefde afgelopen maand de rente in de VS voor het eerst in een jaar licht op. Mogelijk kan uit de notulen van de laatste Fed-vergadering, die woensdag gepubliceerd worden, nog iets worden opgemaakt over de koers die de Fed komende tijd gaat volgen.

Beter beeld

Verder kan een reeks inkoopmanagersindexen beleggers deze week helpen om een beter beeld te krijgen van de recente economische ontwikkelingen in de VS, China en de eurozone.

Aan deze zijde van de Atlantische Oceaan wordt daarnaast met belangstelling uitgekeken naar de eerste raming voor de inflatie in de eurozone in december, die statistiekbureau Eurostat woensdag publiceert. In november ging het prijspeil door de bank genomen nog 0,6 procent omhoog. Economen rekenen in doorsnee op een toename van de inflatie tot 1 procent.

Aan het bedrijvenfront blijft het nog rustig. In Amsterdam komt groothandels- en supermarktbedrijf Sligro woensdag met zijn omzetcijfers over 2016. Op Wall Street geeft zadengigant Monsanto een kijkje in de boeken.