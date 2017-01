AF-KLM: genoeg in kas voor schuldaflossingen

ANP AF-KLM: genoeg in kas voor schuldaflossingen

PARIJS - Air France-KLM beschikt over voldoende liquide middelen om dit jaar aan al zijn aflossingsverplichtingen te voldoen. Dat liet het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern maandag weten in een reactie op een artikel in de Franse krant Les Echos. Die waarschuwde dat de schuld van het bedrijf door strengere boekhoudregels op papier weleens sterk zou kunnen oplopen.

Door ANP - 2-1-2017, 18:23 (Update 2-1-2017, 18:23)

In een verklaring benadrukt Air France-KLM dat de schuld sinds 2012 elk jaar is gedaald, ook vorig jaar, en inmiddels 2 miljard euro euro lager ligt dan toen. Volgend jaar moet het bedrijf 1,1 miljard euro aan schulden aflossen. Het heeft naar eigen zeggen op dit moment zo'n 4 miljard euro in kas en beschikt daarnaast over kredietlijnen ter waarde van 1,7 miljard euro.

Les Echos schreef maandag dat de schuld op termijn flink kan oplopen, omdat verplichtingen in verband met het leasen van vliegtuigen straks ook bij de schuld moeten worden opgeteld. Air France-KLM liet evenwel weten vanaf 2019 een ,,beperkte impact'' van die nieuwe regels te verwachten op de verhouding tussen schuld en brutowinst, omdat bij de berekening daarvan nu al rekening wordt gehouden met leasekosten.