ANP AEX opent met winst

AMSTERDAM ( - ) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met winst geopend. Net als in Frankfurt en Parijs trokken beleggers aan het Damrak daarmee de stijgende lijn van maandag door. In Londen wordt voor het eerst sinds oudjaarsdag weer gehandeld. Ook op Wall Street wordt de handel later op de dag hervat.

3-1-2017

De Amsterdamse AEX-index stond een halfuur na de opening 0,4 procent hoger op 488,35 punten. De MidKap steeg 0,4 procent naar 695,80 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs gingen 0,1 tot 0,7 procent vooruit.

Beursbedrijf Euronext won bij de kleinere fondsen 2,5 procent. De uitbater van aandelenbeurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon wil afhandelingsbedrijf LCH.Clearnet voor 510 miljoen euro overnemen van London Stock Exchange (LSE). De overname is afhankelijk van het slagen van de voorgenomen megafusie tussen LSE en Deutsche Börse.

Air France-KLM

Air France-KLM kreeg er in de MidKap 1 procent bij. De luchtvaartcombinatie liet weten voldoende geld in kas te hebben om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Het concern reageerde daarmee op de stelling van de Franse krant Les Echos dat de schuldenlast van Air France-KLM dit jaar explodeert door nieuwe boekhoudregels.

De AEX werd aangevoerd door Galapagos, Randstad en ArcelorMittal, die 1 tot 1,5 procent meer waard werden. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco sloot net als maandag de rij, ditmaal met een verlies van 0,8 procent. Ook onder meer KPN, Philips en DSM stonden licht in de min.

Euro

Bouwbedrijven deden het opnieuw goed. BAM stond net als op de eerste handelsdag van 2017 in de bovenste regionen van de MidKap met een plus van 1,7 procent. Heijmans won bij de kleinere bedrijven 3,5 procent, nadat maandag al een stevige winst werd geboekt.

Ook financiële bedrijven waren in trek. ING, ABN AMRO, NN en Aegon wonnen bijna 1 procent in de AEX. In Parijs werden verzekeraar Axa en bank Société Générale 1 à 2 procent meer waard, terwijl Commerzbank 0,5 procent won in Frankfurt.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent naar 54,12 dollar. Brent werd 0,8 procent duurder bij 57,26 dollar per vat. De euro voor 1,0425 dollar verhandeld, tegen 1,0470 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.