ANP 'AEX stijgt licht verder'

AMSTERDAM - De aandelenbeurs in Amsterdam opent woensdag naar verwachting met een kleine winst. Daarmee zou de stijgende lijn van de eerste twee handelssessies van 2017 worden doorgetrokken, mede dankzij de winsten die dinsdag in New York bij de aanvang van het nieuwe jaar werden geboekt.

Door ANP - 4-1-2017, 8:20 (Update 4-1-2017, 8:20)

Sligro kwam voorbeurs als eerste beursgenoteerde bedrijf met cijfers over 2016. Het groothandels- en supermarktbedrijf zag de omzet vorig jaar met ruim 5 procent stijgen, naar 2,8 miljard euro.

Funderingsbouwer Sif meldde een opdracht te hebben gekregen rond de bouw van een offshore windmolenpark. Het bedrijf meldde geen financiële details.

TomTom

TomTom staat daarnaast mogelijk in de aandacht, doordat chipfabrikant Intel een belang heeft genomen in HERE, de vroegere kaarten- en navigatiedivisie van Nokia. HERE concurreert met TomTom op het gebied van kaarten en navigatiesoftware in boordcomputers van auto's. Eigenaren Audi, BMW en Daimler willen de technologie van HERE echter verder ontwikkelen en gebruiken om auto's beter en veiliger te maken en op termijn zelfs zelfstandig te laten rijden.

Verder lieten analisten van RBC Capital zich positief uit over het aandeel Shell. Een belegging in het oliebedrijf zal de komende tijd volgens hen beter renderen dan gemiddeld in de sector.

Euro

De AEX-index sloot dinsdag 0,3 procent hoger op 487,99 punten. De MidKap daarentegen eindigde een fractie lager op 693,12 punten. Ook elders in Europa gaven de koersenborden een gemengd beeld. De hoofdgraadmeters in Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent, die in Frankfurt zakte 0,1 procent. In New York begonnen de graadmeters 2017 met plussen van 0,6 tot 0,9 procent.

De olieprijs ging woensdag voorbeurs omhoog. Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder bij 52,63 dollar per vat. De prijs van Brent steeg 0,5 procent naar 55,74 dollar per vat.

De euro werd voor 1,0415 dollar verhandeld, tegen 1,0420 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.