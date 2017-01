Weinig reuring op Damrak

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam stond woensdagmiddag dicht bij de slotstand van dinsdag. Ook elders in Europa kwamen graadmeters maar mondjesmaat in beweging.

Door ANP - 4-1-2017, 15:51 (Update 4-1-2017, 15:51)

De AEX stond kort na de openingsbel op Wall Street nagenoeg vlak op 487,95 punten. De MidKap zakte 0,3 procent naar 691,49 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen leverden tot 0,2 procent in.

Randstad voerde met een plus van 1,9 procent de hoofdindex op het Damrak aan. De uitzender is al sinds de jaarwisseling in trek bij beleggers en kreeg woensdag groen licht van toezichthouder ACM voor de overname van detacheerder BMC.

Ultra-lage rentes

Financiële bedrijven hoorden net als dinsdag bij de uitblinkers in de AEX, door het vooruitzicht op een verdere stijging van de ultra-lage rentes. Die visie werd woensdag gesteund door de stevige toename van de inflatie in de eurozone, die volgens een eerste raming vorige maand bijna is verdubbeld naar 1,1 procent. ING en ABN AMRO stonden in de bovenste regionen van de AEX, met winsten van respectievelijk 1,3 en 0,8 procent.

Bij de kleinere bedrijven werd funderingsbouwer Sif 4,4 procent meer waard. Het Limburgse bedrijf meldde voorbeurs dat het de grondvesten gaat leveren waarop het windmolenpark Norther voor de Belgische kust komt te staan.

Sligro kwam als eerste in Amsterdam genoteerde bedrijf met cijfers over 2016. Het groothandels- en supermarktbedrijf zag de omzet vorig jaar met ruim 5 procent stijgen, naar 2,8 miljard euro. Het aandeel Sligro noteerde 0,1 procent lager.

Next

In Londen zag kledingwinkelbedrijf Next 12 procent van zijn beurswaarde verdampen. Het bedrijf voorziet een moeilijk jaar en sneed in zijn winstverwachting voor het boekjaar dat eind deze maand wordt afgesloten. IAG, moederbedrijf van luchtvaartmaatschappij British Airways won 0,7 procent. Een deel van het cabinepersoneel van British Airways legt volgende week voor twee dagen het werk neer, nadat vakbondsleden een verbeterd loonaanbod van het bedrijf wegstemden.

De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,3 procent naar 52,50 dollar per vat. Brent werd 0,4 procent duurder, bij 55,68 dollar per vat. De euro werd voor 1,0449 dollar verhandeld, tegen 1,0420 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.