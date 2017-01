Rustige handelssessie op Europese beurzen

ANP Rustige handelssessie op Europese beurzen

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen beleefden donderdag een rustige sessie. Het gebrek aan richtgevend nieuws was duidelijk te merken in de vrijwel vlakke standen van de graadmeters. Salarisstrookverwerker ADP neemt later op de dag in de VS nog wel een voorschot op het banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag presenteert.

Door ANP - 5-1-2017, 11:45 (Update 5-1-2017, 11:45)

De AEX-index op Beursplein 5 stond omstreeks 11.35 uur 0,1 procent lager op 487,05 punten. De MidKap zakte ook 0,1 procent, naar 690,62 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren 0,2 procent.

Biotechnologiebedrijf Galapagos en staalconcern ArcelorMittal voerden de AEX aan met winsten van bijna 3 procent. Digitaal beveiliger Gemalto sloot de rij met een verlies van 1,2 procent.

ASR

Informatieleverancier Wolters Kluwer (plus 0,8 procent) profiteerde in de AEX van een adviesverhoging door analisten van Petercam. Het tegenovergestelde gold voor uitzender Randstad, die na een adviesverlaging door Exane 0,7 procent inleverde.

Bij de middelgrote fondsen was ASR (plus 2 procent) duidelijk de sterkste stijger, nadat analisten van ING zich positief hadden uitgelaten over de verzekeraar.

Deutsche Bank

Bij de kleinere fondsen op het Damrak won NSI 3,7 procent aan beurswaarde. Het vastgoedbedrijf maakte bekend dat het huurcontract met KPN voor kantoorgebouw Glass House in Amsterdam met tien jaar is verlengd.

In Frankfurt won Deutsche Bank 1,6 procent na een nieuwe schikking in de Verenigde Staten. Dit keer ging het om een boete voor belastingontduiking, van omgerekend 91 miljoen euro. Eerder werd al een miljardenschikking getroffen met justitie in de VS rond de verkoop van risicovolle hypotheekbeleggingen in aanloop naar de financiële crisis.

Euro

Verder won automaker Volkswagen op de Duitse beurs 0,5 procent. Het concern moet zich ook in de Verenigde Staten verweren tegen schadeclaims van beleggers in verband met het grote fraudeschandaal rond de uitstoot van dieselauto's

De euro werd donderdagochtend voor 1,0505 dollar verhandeld, tegen 1,0475 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag. De prijs van Amerikaanse olie stabiliseerde op 53,25 dollar per vat. Brent was met 56,45 dollar per vat ook nagenoeg even duur als een dag eerder.