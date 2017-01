Voormalig DNB-directeur Szász overleden

ANP Voormalig DNB-directeur Szász overleden

AMSTERDAM - Econoom en voormalig directielid van De Nederlandsche Bank (DNB) André Szász is overleden. Dat heeft DNB donderdag bekendgemaakt. Szász is 84 jaar oud geworden.

Door ANP - 5-1-2017, 16:38 (Update 5-1-2017, 16:38)

Na zijn studie economische wetenschappen in Amsterdam trad Szász in 1960 in dienst van DNB. Van 1973 tot aan zijn pensionering in 1994 maakte hij deel uit van de directie, waar hij met name verantwoordelijk was voor het buitenlands beleid van de centrale bank.

Szász was in de jaren zeventig nauw betrokken bij de ontwikkeling van het zogenoemde harde-guldenbeleid. Daarbij werd de waarde van de Nederlandse munt gekoppeld aan die van de Duitse mark, en het monetaire beleid van DNB aan dat van de Bundesbank. Later was hij ook betrokken bij de totstandkoming van de Europese Monetaire Unie (EMU), die in 1999 uitmondde in de invoering van de euro.