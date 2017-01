Dow flirt opzichting met 20.000-puntengrens

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag in de plus gesloten. De leidende Dow-Jonesindex flirtte daarbij meer dan eens met de historische mijlpaal van 20.000 punten. Beleggers op Wall Street reageerden onder meer op het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Verder viel de winst van zwaargewicht Apple op.

Door ANP - 6-1-2017, 22:22 (Update 6-1-2017, 22:22)

De Dow-Jonesindex eindigde de sessie uiteindelijk 0,3 procent hoger op 19.963,80 punten. De graadmeter stond op een gegeven moment minder dan een punt af van de grens van 20.000 punten. De brede S&P 500 eindigde met een winst van 0,4 procent op 2276,98 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,6 procent bij op 5521,05 punten.

Uit het banenrapport dat voorbeurs werd gepubliceerd bleek dat er vorige maand minder nieuwe banen zijn gecreëerd dan werd verwacht. Verder was het gemiddelde uurloon in de laatste maand van het jaar iets sterker gestegen dan waar door de bank genomen rekening mee werd gehouden. De cijfers over de banen en lonen zijn belangrijke factoren voor het rentebeleid van de Federal Reserve, die de rente in de VS de komende jaren geleidelijk verder wil verhogen.

Apple

Apple was vrijdag een drijvende kracht achter de opleving op Wall Street. Canadese mededingingsautoriteiten staakten na twee jaar een onderzoek naar Apple vanwege een gebrek aan bewijs voor anti-competitief gedrag door het concern. Het aandeel Apple sloot 1,1 procent hoger.

Veel aandacht ging verder uit naar farmaceuten. Zo verloor Teva 7,5 procent aan beurswaarde. Het in New York genoteerde Israëlische bedrijf zette het mes in zijn verwachtingen voor dit jaar. Teva wees daarbij op de druk die de zware concurrentie in de markt zet op de prijzen, vooral op het gebied van generieke imitatiemedicijnen.

Amgen

Farmaceut Amgen steeg 2,5 procent. Het bedrijf won een patentzaak tegen concurrenten Sanofi uit Frankrijk en Regeneron (min 5,8 procent) uit de VS, die daardoor hun cholesterolmiddel van de Amerikaanse markt moeten halen.

Kledingwinkelketen Gap werd door beleggers beloond voor meevallende verkoopcijfers over de maand december. Het aandeel won 0,4 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent naar 53,64 dollar. Brent was met 56,77 dollar per vat ook 0,2 procent goedkoper dan een dag eerder. De euro was 1,0532 dollar waard, tegen 1,0560 dollar bij het slot van de Europese beurzen.