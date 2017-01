Meer restaurants, minder cafetaria's in 2016

ANP Meer restaurants, minder cafetaria's in 2016

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Het aantal restaurants is afgelopen jaar met 5 procent gegroeid tot ruim 15.750 zaken. Het ligt daarmee weer bijna op het niveau van 2010. Het aantal lunchrooms is verdubbeld naar meer dan duizend vestigingen en ook het aantal bezorgrestaurants blijft groeien. Dat blijkt uit gegevens van Datlinq, een database voor de horecabranche.

Door ANP - 7-1-2017, 10:45 (Update 7-1-2017, 10:45)

Een teruggang was te zien in het aantal selfservice-restaurants, dat daalde met een kwart ten opzichte van 2015. Dat kwam vooral door de teloorgang van V&D, waarvan veel vestigingen een La Place-restaurant herbergden.

De daling van het aantal bars en cafés is gestopt. Dat komt vooral doordat er in de grote steden cafés en bars bij zijn gekomen, want buiten de steden daalt het aantal nog wel. Het aantal cafetaria's liep met 3 procent terug.

De koffiebars zetten hun opmars voort. In 2016 kwamen er 75 bij, een stijging van bijna 13 procent ten opzichte van een jaar eerder.