ANP 'Duitse dochter ING houdt winst op peil'

FRANKFURT - De Duitse bank ING-Diba heeft afgelopen jaar de winst kunnen handhaven rond het recordniveau van 2015. Dat zegt topman Roland Boekhout van het Duitse dochterbedrijf van ING in een zondag gepubliceerd interview met persbureau DPA.

Door ANP - 8-1-2017, 16:09 (Update 8-1-2017, 16:30)

,,Het is ons gelukt om het resultaat stabiel te houden en ook bij zeer lage rentestanden winstgevende groei te bereiken'', aldus Boekhout. Precieze cijfers noemde hij evenwel niet. ING-Diba publiceert de jaarcijfers op 3 februari, een dag na moederbedrijf ING.

Volgens Boekhout zag ING-Diba het aantal particuliere klanten afgelopen jaar ongeveer net zo sterk stijgen als in 2015. In dat jaar nam het aantal rekeninghouders met 250.000 toe tot ruim 8,5 miljoen. De bank profiteert volgens de topman onder meer van prijsverhogingen bij concurrenten, waardoor veel mensen overstappen.

Ondernemers

Ook ondernemers weten de bank volgens Boekhout steeds beter te vinden. ,,De zakelijke tak ontwikkelt zich als een sterke tweede pijler voor ING-Diba'', aldus de bestuurder. ,,Er staat intussen voor meer dan 20 miljard euro aan kredieten op de balans.''

ING-Diba boekte in 2015 een winst voor belastingen van 1,1 miljard euro. Dat was ruim een kwart meer dan in het voorgaande jaar.