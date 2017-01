Horeca hekelt dominantie reserveringssites

AMSTERDAM - Boekingssites rekenen een te hoog percentage bemiddelingskosten, waarmee ze een te groot deel van de horeca-omzet afsnoepen. Dat vindt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De brancheorganisatie zou graag zien dat toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoek doet naar de dominante marktpositie van sites als Booking.com en Iens.nl.

Door ANP - 9-1-2017, 11:07 (Update 9-1-2017, 11:07)

Afgelopen jaar steeg de omzet in de horeca naar 18,2 miljard euro, van 17,2 miljard euro in 2015. Maar door het toenemende aantal horecazaken en de afdracht aan boekingssites kwam de omzet per bedrijf onder druk te staan. Verder werd de omzetgroei gedempt door winkeliers die steeds vaker horecadiensten aanbieden in hun zaak.

KHN is voorstander van ,,gezonde concurrentie", maar wel met dezelfde regels voor iedereen. Daarom zouden bij sportverenigingen, cultuurhuizen en platformen als Airbnb gelijke regels moeten gelden voor horeca-aanbod, meent de organisatie. ,,Doordat de Nederlandse overheid niet durft in te grijpen, ontstaat er een enorme wildgroei, overlast en enorme veiligheidsrisico's voor consumenten", aldus KHN.

Vraagtekens

Verder zet KHN zijn vraagtekens bij de nieuwe Wet werk en zekerheid, die te beperkend zou zijn voor horeca-ondernemers. In de praktijk is het volgens KHN voor ondernemers een te groot risico om mensen in vaste dienst te nemen. ,,Wordt een werknemer ziek dan moet je minimaal twee jaar het loon doorbetalen, iets wat voor een kleine ondernemer het einde van zijn bedrijf kan betekenen", aldus de brancheorganisatie.

Het aantal banen in de horeca is in de periode 2009 tot en met 2016 met 19 procent gestegen tot 380.000. Wel neemt het aantal vaste banen in de branche volgens KHN af ten faveure van flexbanen.