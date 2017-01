Europese beurzen sluiten in mineur

AMSTERDAM - De Europese beurzen zijn maandag overwegend in het rood gesloten. Vooral financiële en oliegerelateerde fondsen waren uit de gratie, op een dag zonder veel bedrijfsnieuws en richtinggevende macro-economische cijfers.

De AEX-index ging 0,4 procent lager de handel uit op 485,10 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 689,46 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs leverden tot 0,5 procent in. De beurs in Londen steeg daarentegen 0,3 procent. De handel werd daarbij gesteund door een nieuwe koersduikeling van het pond, wat gunstig is voor Britse bedrijven die veel zaken doen in het buitenland.

Aegon was bij de hoofdfondsen in Amsterdam de sterkste daler, met een min van 2,7 procent. Verder speelden ING en ABN AMRO tot 1,4 procent kwijt. Alleen NN Group onttrok zich aan de malaise en was met een plus van 1,1 procent juist de grootste winnaar in de AEX.

Ook elders op het continent behoorden banken en verzekeraars tot de verliezers. Zo verloor BNP Paribas in Parijs ruim 2 procent en zakten Commerzbank en Deutsche Bank in Frankfurt tot 2,5 procent. Kredietbeoordelaar Standard & Poor's voorspelde in een rapport dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente komende tijd laag houdt, ondanks de verwachte verdere toename van de inflatie.

Olieconcern Shell eindigde onder druk van de lagere olieprijzen met een verlies van 1,7 procent. Tankopslagbedrijf Vopak speelde 1,3 procent kwijt en Total, dat nog een flink belang in een Oegandees olieproject kocht van het Britse Tullow Oil (plus 2,7 procent), verloor in Frankrijk 1,4 procent. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 3 procent naar 52,34 dollar. Brentolie werd ook 3 procent goedkoper, bij 55,40 dollar per vat.

Verder viel op dat Lufthansa in Frankfurt een kleine 6 procent duikelde door zorgen bij analisten over de winstgevendheid van het Duitse luchtvaartconcern. Branchegenoot Air France-KLM eindigde in Amsterdam 1,6 procent in het rood. De luchtvaartcombinatie meldde voorbeurs nog een stevige groei van het passagiersvervoer in december. IAG, het moederbedrijf van onder meer British Airways, sloot na positieve vervoerscijfers in Londen 0,1 procent in de plus.

De euro werd voor 1,0573 dollar verhandeld, tegen 1,0560 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.