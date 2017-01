Licht hogere opening beurs Amsterdam

ANP Licht hogere opening beurs Amsterdam

AMSTERDAM - De effectenbeurs in Amsterdam is dinsdag iets hoger geopend. Ook op de aandelenbeurzen elders in Europa stonden winsten op de koersenborden.

Door ANP - 10-1-2017, 9:18 (Update 10-1-2017, 9:18)

De AEX-index noteerde kort na aanvang 0,1 procent hoger op 485,53 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 690,09 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt klommen tot 0,3 procent.

KPN was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,6 procent. Goldman Sachs heeft het telecomconcern op zijn favorietenlijst gezet, met een koopadvies. Staalproducent ArcelorMittal volgde met een plus van 1,5 procent. De financiële fondsen Aegon, ING en NN Group waren de grootste dalers in de hoofdindex met minnen tot 1,5 procent.