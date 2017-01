Rivalen liggen niet wakker van stap T-Mobile

AMSTERDAM - Branchegenoten van T-Mobile zijn nog niet echt onder de indruk van de aankondiging van T-Mobile om als eerste aanbieder in Nederland met onbeperkte databundels te komen. KPN geeft aan vertrouwen te hebben in de eigen strategie. Bij Tele2 zijn ze zelfs ,,een beetje trots" op de stap van T-Mobile, nadat het bedrijf eind 2015 zelf aankondigde de mobiele markt op te zullen schudden door snel mobiel internet aan te bieden tegen prijzen die veel lager liggen dan bij de concurrentie.

Door ANP - 10-1-2017, 10:38 (Update 10-1-2017, 10:38)

Bij T-Mobile is het vanaf half januari onder meer mogelijk voor 35 euro een abonnement met onbeperkte data binnen de Europese Unie af te sluiten. Buiten Nederland is er wel een limiet tot zestig dagen ingesteld. Volgens T-Mobile is de vijver waarin wordt gevist gevuld met circa 1 miljoen consumenten die bereid zijn dit bedrag te betalen. Het bedrijf maakte evenwel niet bekend hoeveel nieuwe klanten het verwacht aan te trekken.