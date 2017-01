Gebruikte bedrijfswagen vindt gretiger aftrek

HEERHUGOWAARD - Autobedrijven verkochten afgelopen jaar meer tweedehands bedrijfswagens dan een jaar eerder. Uit cijfers van VWE voertuiginformatie en -documentatie blijkt dat de verkoop van gebruikte voertuigen in 2016 circa 6,5 procent hoger is uitgevallen.

Door ANP - 10-1-2017, 11:09 (Update 10-1-2017, 11:09)

Autobedrijven verkochten afgelopen jaar 93.508 lichte bedrijfsauto’s. Dat waren er 5706 meer dan een jaar eerder. De verkoop van bedrijfswagens tussen consumenten onderling steeg met 3,6 procent tot 76.415 voertuigen. In 2015 werd hier op jaarbasis nog een daling gemeten.

In totaal wisselden afgelopen jaar 169.923 gebruikte bedrijfsauto’s van eigenaar. Dit betekende een stijging met 5,2 procent ten opzichte van 2015. Een belangrijke reden voor deze groei is volgens VWE de aantrekkende economie waardoor er meer werk is voor bedrijven.