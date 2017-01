'Vlakke opening beurzen New York'

NEW YORK - De beurzen in New York gaan dinsdag waarschijnlijk vlak openen. Beleggers op Wall Street kijken uit naar een persconferentie van aankomend president Donald Trump op woensdag en het begin van het Amerikaanse cijferseizoen op vrijdag.

Door ANP - 10-1-2017, 14:55 (Update 10-1-2017, 15:06)

Het wordt de eerste persconferentie van Trump sinds zijn verkiezingsoverwinning in november. Waarschijnlijk zal hij meer details geven over zijn economische plannen. Trump heeft aangegeven de belastingen te willen verlagen, geld te pompen in infrastructuur en de regels voor bedrijven te versoepelen.

Dinsdag bleek dat kleine ondernemers in de VS hoopvol zijn gestemd over de stappen die Trump zou willen zetten om de economie te stimuleren. Een index die het ondernemersvertrouwen meet van brancheorganisatie NFIB klom in december in het sterkste tempo sinds 1980 en bereikte het hoogste niveau sinds 2004.

Banken

De grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Bank of America en Wells Fargo trappen vrijdag het cijferseizoen op Wall Street af met hun kwartaalresultaten. Verder komen deze week nog gegevens over onder meer de Amerikaanse detailhandelsverkopen en het consumentenvertrouwen.

Valeant staat voorbeurs flink hoger. De farmaceut verkoopt voor circa 2,1 miljard dollar aan bezittingen om de schuld te verlagen, waaronder drie huidverzorgingsmerken aan het Franse L'Oréal.

Ook medisch bedrijf Illumina gaat hard omhoog voor opening. De fabrikant van testapparatuur voor genetisch onderzoek kwam met een nieuw product dat zeer snel DNA-onderzoek kan doen.

Dow Jones

Yahoo liet weten dat na de overname van het bedrijf door Verizon topvrouw Marissa Mayer zal opstappen. Daarnaast zal de naam van Yahoo worden omgedoopt in Altaba.

De Amerikaanse aandelenbeurzen toonden maandag overwegend kleine verliezen. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent lager op 19.887,38 punten. De brede S&P 500 zakte eveneens 0,4 procent, naar 2268,90 punten. De Nasdaq liet wel een stijging zien, van 0,2 procent tot 5531,82 punten. Daarmee bereikte de technologiegraadmeter een nieuw slotrecord.