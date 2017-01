Bestuurder Wijn vertrekt bij ABN AMRO

ANP Bestuurder Wijn vertrekt bij ABN AMRO

AMSTERDAM - Bestuurder Joop Wijn vertrekt per 1 mei bij ABN AMRO. Hij is naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging en gaat aan de slag bij fintechbedrijf Adyen, dat actief is op het gebied van betaaldiensten. Wijn zal daar als bestuurder verantwoordelijk worden voor strategie en risico, zo meldde ABN AMRO woensdag.

Door ANP - 11-1-2017, 8:48 (Update 11-1-2017, 8:48)

Wijn kwam begin 2009 in dienst bij ABN AMRO, waar hij met ingang van 1 april 2010 in de raad van bestuur werd benoemd. Hij is op dit moment verantwoordelijk voor de divisie Corporate Banking. Die divisie staat er volgens Wijn prima voor en heeft een ,,goede uitgangspositie" voor verdere groei.