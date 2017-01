Airbus levert weer recordaantal vliegtuigen

TOULOUSE - Vliegtuigbouwer Airbus heeft vorig jaar een recordaantal van 688 toestellen afgeleverd bij 82 klanten. In 2015 waren dat er nog 635. Het is het veertiende jaar op rij waarin de productie toeneemt, meldde het Frans-Duitse bedrijf woensdag.

Door ANP - 11-1-2017, 10:42 (Update 11-1-2017, 10:42)

Veruit de meeste vliegtuigen die Airbus afleverde (545 stuks) kwamen uit de A320-reeks, bedoeld voor korte tot middellange afstanden. Daarnaast rolden 66 A330's, 49 A350's en 28 A380's uit de fabriek. Die grotere modellen zijn geschikt voor intercontinentale vluchten.

Airbus kreeg er in 2016 per saldo orders bij voor in totaal 731 nieuwe vliegtuigen. De totale orderportefeuille stond eind december op 6874 toestellen, goed voor een totale cataloguswaarde van 1018 miljard dollar.