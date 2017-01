Vlak Wall Street wacht op Trump

ANP Vlak Wall Street wacht op Trump

NEW YORK - De Amerikaanse effectenbeurzen kenden woensdag een rustige opening. Beleggers op Wall Street zijn vooral in afwachting van de persconferentie die aanstaand president Donald Trump later op de dag geeft. De agenda is verder nagenoeg leeg.

Door ANP - 11-1-2017, 15:40 (Update 11-1-2017, 15:40)

De Dow-Jonesindex stond in de eerste handelsminuten 0,1 procent hoger op 19.877 punten. De brede S&P 500 noteerde nagenoeg onveranderd op 2268 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq week met 5554 punten eveneens nauwelijks van de slotstand van dinsdag.

Mogelijk maakt Trump meer bekend over het economische beleid waar hij voor staat. Sinds de zakenman in november de verkiezingen won, zijn de aandelenkoersen flink opgelopen. Beleggers sorteerden daarbij voor op de door Trump beloofde economische stimulansen en lijken er verder op te rekenen dat de regels voor onder meer banken zullen worden versoepeld.