ANP Lira maakt sterkste val sinds mislukte coup

ANKARA - De waarde van de Turkse lira ten opzichte van de dollar is woensdag met 4 procent gedaald. Dat is de sterkste daling voor de geplaagde munt sinds de mislukte coup in Turkije medio juli vorig jaar.

Door ANP - 11-1-2017, 16:44 (Update 11-1-2017, 16:44)

De Turkse munt zakte in de middaghandel tot bijna 4 lira per dollar. Daarmee komt het verlies sinds de jaarwisseling al op 12 procent. De Turkse centrale bank trachtte eerder deze week nog een einde te maken aan de vrije val van de munt, maar dat had geen succes.

Daardoor groeit de kans op drastische maatregelen, zoals de enorme renteverhoging die in januari 2014 werd doorgevoerd. Het belangrijkste rentetarief ging toen in één klap van 4,5 naar 10 procent.