'Winkelleegstand vorig jaar licht gedaald'

WOERDEN - Het aantal leegstaande winkelpanden in ons land is afgelopen jaar licht gedaald. Niet doordat de detailhandel het beter doet, maar doordat veel winkels zijn omgebouwd tot woningen of horecagelegenheden. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van Locatus, een onderzoeksbureau dat gegevens verzamelt over de detailhandel in de Benelux.

Begin vorig jaar stond 7,4 procent van alle winkelpanden leeg, een jaar later 7,2 procent. Dat komt neer op een afname met vijfhonderd panden. Gemeten in vierkante meters nam de leegstand wel iets toe, van 7,7 procent naar 7,8 procent. Dat heeft te maken met het faillissement van V&D, waardoor in één klap veel grote winkelgebouwen zonder bewoner kwamen te zitten.